Viral! Aksi Nasabah Gunting Kartu ATM Usai Kecewa Rekening Bank Mandiri Aktivis Pati Diblokir

JAKARTA - Pemblokiran rekening milik aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, memicu reaksi dari sejumlah nasabah Bank Mandiri di media sosial. Kekecewaan tersebut bahkan ditunjukkan melalui aksi menggunting kartu ATM sebagai bentuk protes.

Rekening Supriyono diketahui digunakan untuk menyimpan uang pribadi sekaligus menerima donasi untuk aksi warga. Rekening tersebut disebut memiliki saldo sekitar Rp80,9 juta ketika pemblokiran dilakukan pada Jumat (21/8/2026), menjelang rencana demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).

Bank Mandiri kemudian menyatakan bahwa pemblokiran rekening tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum. Pihak bank juga menyebut tindakan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kabar pemblokiran tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah netizen menyerukan agar nasabah memindahkan saldo mereka dari Bank Mandiri sebagai bentuk kekecewaan.

Tak hanya berupa seruan, muncul pula aksi nasabah yang menggunting kartu ATM Bank Mandiri. Salah satu video aksi tersebut diunggah oleh akun Threads @luthfi_erl dengan keterangan, “Udah ngerasa gak aman, bye mandiri”.

Aksi Gunting ATM