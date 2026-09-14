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Viral Atlet HYROX Dikecam karena Cepirit di Arena dan Tetap Lanjutkan Perlombaan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |15:10 WIB
Viral Atlet HYROX Dikecam karena Cepirit di Arena dan Tetap Lanjutkan Perlombaan
Viral Atlet HYROX Dikecam karena Cepirit di Arena dan Tetap Lanjutkan Perlombaan (Foto: Threads)
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JAKARTA - Dunia olahraga kebugaran dibuat heboh oleh aksi atlet HYROX asal Australia, Joanna Wietrzyk. Atlet yang tengah berada di posisi teratas peringkat dunia divisi tunggal putri itu tetap melanjutkan perlombaan setelah mengalami insiden cepirit alias buang air besar di tengah pertandingan.

Bukan hanya menyelesaikan perlombaan, Wietrzyk yang berusia 22 tahun tersebut bahkan berhasil menjadi pemenang kategori Pro Putri dalam ajang HYROX Beijing, China. Rekaman kejadian itu kemudian menyebar luas di media sosial. Dalam video yang beredar, Wietrzyk tampak terus melakukan rangkaian tantangan meski kotoran terlihat mengenai bagian lengan dan kakinya.

Alih-alih menghentikan pertandingan, Wietrzyk memilih tetap melanjutkan hingga garis finis. Setelah perlombaan, atlet asal Melbourne tersebut juga mengunggah foto dirinya dari ranjang rumah sakit.

"Berjuanglah sekuat tenaga atau pulang saja, kata mereka... kemenangan tetaplah kemenangan," tulisnya dalam unggahan yang dilansir dari laman Perth Now.

hyrox

Siapa Joanna Wietrzyk?

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Topik Artikel :
diare Atlet Viral
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