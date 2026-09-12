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Ada Gelembung di Selang Infus? Jangan Sembarangan Pencet Selangnya

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |17:33 WIB
Ada Gelembung di Selang Infus? Jangan Sembarangan Pencet Selangnya
Ada Gelembung di Selang Infus? Jangan Sembarangan Pencet Selangnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Kemunculan gelembung udara pada selang infus kerap membuat pendamping pasien panik. Namun, dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, mengingatkan agar gelembung tersebut tidak langsung dianggap sebagai kondisi yang mengancam nyawa dan selang infus tidak sembarangan ditekan atau dipencet.

Dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dr. Aditya menjelaskan bahwa udara yang masuk ke dalam pembuluh darah memang dapat menimbulkan risiko medis yang dikenal sebagai venous air embolism atau emboli udara. Meski demikian, keberadaan gelembung kecil pada selang infus tidak otomatis menyebabkan kondisi fatal.

“Kalau kita bicara secara medis, udara yang masuk ke pembuluh darah itu memang bisa berbahaya dan bisa disebut venous air embolism atau emboli udara. Tapi bukan berarti satu gelembung udara kecil di selang infus itu langsung bikin seseorang jadi meninggal,” tutur dr. Adit, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, komplikasi serius umumnya terjadi ketika udara dalam jumlah cukup besar masuk dengan cepat ke pembuluh darah vena. Udara tersebut dapat terbawa menuju jantung dan kemudian masuk ke pembuluh darah paru-paru sehingga menghambat aliran darah.

“Karena masalah serius ini bisa terjadi kalau udara dalam jumlah yang cukup besar masuk ke pembuluh darah vena dengan cepat, yang di mana udara ini bisa terbawa menuju jantung, lalu ke bawah ke pembuluh darah di paru, dan menghambat aliran darah di sirkulasi paru. Dan dalam kondisi yang berat, ini dapat menyebabkan sesak mendadak, nyeri dada, penurunan tekanan darah, gangguan kesadaran, bahkan kolaps kardiovaskular,” jelasnya.

Bedakan Jenis Infus

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Topik Artikel :
Dokter emboli Infus Viral
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