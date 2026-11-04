Pelari Wanita 24 Tahun Meninggal Usai Kolaps Jelang Finis di New York City Marathon

Pelari wanita 24 tahun, Rachel Apa, meninggal jelang finis di New York City Marathon 2026. (Foto: dok Ist)

JAKARTA – Kabar duka datang dari ajang New York City Marathon 2026. Seorang pelari wanita berusia 24 tahun bernama Rachel Apa meninggal dunia setelah mengalami kolaps saat mengikuti kompetisi, Minggu (1/11/2026).

Rachel dilaporkan terjatuh di Central Park, New York, ketika jaraknya hanya sekitar dua mil atau 3,2 kilometer dari garis finis. Saat itu, ia telah menempuh sekitar 38,6 km dari total jarak maraton 42,195 kilometer.

Melansir The Guardian, Rachel merupakan warga Lewisberry, Pennsylvania, yang baru pertama kali mengikuti ajang maraton tersebut. Ia berlari sebagai bagian dari tim Parkinson's Champions untuk menggalang dana sekaligus mengenang mendiang kakeknya yang pernah menderita penyakit Parkinson.

Sebelum perlombaan, Rachel diketahui telah menjalani persiapan selama berbulan-bulan. Ia juga memiliki latar belakang sebagai atlet hoki lapangan saat masih kuliah.

Sempat Mengirim Pesan kepada Ayah sebelum Kolaps

Sebelum mengalami kejadian tersebut, Rachel sempat berkomunikasi dengan ayahnya, Steve Apa, melalui pesan singkat selama perlombaan berlangsung.

Ibunya, Michelle Apa, bahkan sempat merekam Rachel yang terlihat tersenyum saat melewati titik kilometer ke-14.