Kisah Syafira Haddad Dampingi Anak yang Didiagnosis ASD Tingkat Ringan

JAKARTA - Selebgram, Syafira Haddad mengungkapkan kondisi perkembangan sang anak Jemima Humairah Assegaf atau akrab disapa Jema yang kini didiagnosis mengidap ASD MILD atau Autism Spektrum Disorder Tingkat Ringan.

Hal itu diungkapkan Syafira usai banyaknya warganet yang menyoroti sikap dan interaksi sang anak dalam beberapa video yang beredar di media sosial. Lewat unggahan di akun instagramnya @syafira_hdd pada Jumat, 6 November 2026, ia menceritakan awal mula dirinya menyadari terkait kondisi tumbuh kembang Jema.

Hal itu baru disadarinya bersama sang suami saat usia Jema menginjak dua tahun. Setelah melakukan serangkaian tes, ternyata Jema didiagnosis terkena ASD MILD.

“Aku mau sedikit berbagi dan meluruskan beberapa hal tentang Jema. Sejak Jema berusia 2 tahun, aku dan Rafi mulai menyadari ada beberapa hal dalam proses tumbuh kembang Jema yang perlu kami pahami lebih jauh. Setelah melalui serangkaian konsultasi dan observasi bersama tenaga profesional, saat ini Jema mendapatkan Diagnosis ASD MILD (AUTISM SPECTRUM DISORDER TINGKAT RINGAN),” tulis Syafira, dikutip Minggu (8/11/2026).

Setelah mendapat kabar itu, Syafira bersama sang suami langsung melakukan langkah pendampingan dan memberikan dukungan terbaik kepada sang anak.