Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kisah Syafira Haddad Dampingi Anak yang Didiagnosis ASD Tingkat Ringan

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |15:05 WIB
Kisah Syafira Haddad Dampingi Anak yang Didiagnosis ASD Tingkat Ringan
Syafira Haddad bersama suami dan anaknya. (Foto: dok Instagram/@syafira_hdd)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram, Syafira Haddad mengungkapkan kondisi perkembangan sang anak Jemima Humairah Assegaf atau akrab disapa Jema yang kini didiagnosis mengidap ASD MILD atau Autism Spektrum Disorder Tingkat Ringan.

Hal itu diungkapkan Syafira usai banyaknya warganet yang menyoroti sikap dan interaksi sang anak dalam beberapa video yang beredar di media sosial. Lewat unggahan di akun instagramnya @syafira_hdd pada Jumat, 6 November 2026, ia menceritakan awal mula dirinya menyadari terkait kondisi tumbuh kembang Jema.

Hal itu baru disadarinya bersama sang suami saat usia Jema menginjak dua tahun. Setelah melakukan serangkaian tes, ternyata Jema didiagnosis terkena ASD MILD.

“Aku mau sedikit berbagi dan meluruskan beberapa hal tentang Jema. Sejak Jema berusia 2 tahun, aku dan Rafi mulai menyadari ada beberapa hal dalam proses tumbuh kembang Jema yang perlu kami pahami lebih jauh. Setelah melalui serangkaian konsultasi dan observasi bersama tenaga profesional, saat ini Jema mendapatkan Diagnosis ASD MILD (AUTISM SPECTRUM DISORDER TINGKAT RINGAN),” tulis Syafira, dikutip Minggu (8/11/2026).

Setelah mendapat kabar itu, Syafira bersama sang suami langsung melakukan langkah pendampingan dan memberikan dukungan terbaik kepada sang anak. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement