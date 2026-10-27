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Amankah Lari saat Hamil? Ternyata Ini Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |11:05 WIB
Amankah Lari saat Hamil? Ternyata Ini Faktanya!
Ilustrasi lari saat hamil. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Ramai di media sosial seorang ibu hamil dengan usia kandungan 6 bulan ikut kompetisi lari di Jakarta Running Festival (JRF 2026) pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ibu hamil yang bernama Dina Bawden mampu menyelesaikan lari dengan jarak 10K dan catatan waktu 1 jam 2 menit 29 detik.

Melalui akun Threads @dinabawden87, ia membagikan pengalamannya mengikuti lomba lari tersebut. Pengalaman Dina mengikuti JRF 2026 saat hamil turut menjadi perbincangan di media sosial. 

Kisahnya mengundang beragam respons dari warganet. Sebagian memberikan apresiasi atas ketangguhan dan pencapaiannya, sementara yang lain menyoroti pentingnya menjaga keselamatan ibu dan janin selama berolahraga.

Lalu, sebenarnya bolehkah ibu hamil melakukan olahraga termasuk lari?

Melansir WebMD, berlari selama kehamilan umumnya masih bisa dilakukan oleh perempuan yang sehat dengan kehamilan normal, terutama jika mereka sudah terbiasa berlari sebelum hamil. Namun, kondisi setiap kehamilan berbeda sehingga penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum melanjutkan atau memulai rutinitas olahraga.

Manfaat Olahraga selama Kehamilan

Olahraga selama kehamilan juga membawa manfaat bagi ibu dan janin. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin berpotensi mengendalikan kenaikan berat badan, mengurangi nyeri punggung, serta menurunkan risiko beberapa komplikasi kehamilan.

      
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