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Tak Cuma dari Bentuk Tubuh, Ini 5 Tanda Olahraga Kamu Berhasil

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |20:05 WIB
Tak Cuma dari Bentuk Tubuh, Ini 5 Tanda Olahraga Kamu Berhasil
Ilustrasi tanda olahraga kamu berhasil. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rutin olahraga jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Perubahan pada bentuk tubuh jadi salah satu indikator untuk mengetahui kalau olahragamu membuahkan hasil. Tapi, yakin cuma itu aja?

Melansir Verywell Health, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah olahraga yang dilakukan sudah efektif. Mulai dari mengukur kekuatan otot hingga memperhatikan perubahan kemampuan berjalan.

1. Perhatikan Peningkatan Kekuatan Otot

Lakukan beberapa tes sederhana di bawah ini secara berkala. Jika hasil pengukuran menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, hal tersebut bisa menjadi salah satu tanda kekuatan dan fungsi otot mengalami perkembangan.

Berikut caranya:

- Gunakan kursi tanpa sandaran tangan, kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk berdiri dan duduk kembali sebanyak lima kali dengan tangan terlipat di depan dada.

- Gunakan tangga dengan 12 anak tangga, lalu catat waktu yang dibutuhkan untuk menaikinya dengan aman tanpa berlari atau melompati anak tangga.

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