Banyak Keringat saat Olahraga, Benarkah Lebih Banyak Membakar Lemak?

JAKARTA — Tubuh berkeringat deras setelah berolahraga sering dianggap sebagai tanda bahwa pembakaran lemak berlangsung lebih maksimal. Tak sedikit orang yang merasa puas ketika pakaian basah oleh keringat setelah berlari, bersepeda, atau melakukan latihan di pusat kebugaran.

Namun, apakah semakin banyak keringat yang keluar berarti semakin banyak lemak yang terbakar?

Faktanya, banyak berkeringat tidak selalu berarti tubuh membakar lebih banyak lemak. Keringat merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengatur suhu, terutama ketika tubuh menghasilkan panas saat melakukan aktivitas fisik.

Dilansir dari Verywell Health, penurunan berat badan setelah berkeringat lebih banyak umumnya terjadi karena tubuh kehilangan cairan, bukan karena lemak tubuh berkurang secara langsung.

Mengapa Tubuh Mengeluarkan Keringat saat Olahraga?

Ketika berolahraga, otot bekerja lebih aktif dan menghasilkan panas. Untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, sistem saraf akan merangsang kelenjar keringat agar mengeluarkan cairan ke permukaan kulit.