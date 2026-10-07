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Benarkah Pilates Bisa Bikin Langsing? Ini Penjelasannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |21:01 WIB
Benarkah Pilates Bisa Bikin Langsing? Ini Penjelasannya
Ilustrasi Pilates bisa turunkan berat badan. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pilates dikenal sebagai olahraga dengan gerakan yang relatif ringan, tetapi tetap bisa memperkuat dan membentuk otot. Selain meningkatkan kelenturan, olahraga ini juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengelola berat badan.

Melansir Health, Pilates bisa membuat tubuh langsing jika dilakukan secara rutin dan dibarengi pola makan seimbang serta jenis olahraga lainnya. Meski tidak membakar kalori sebanyak olahraga berintensitas tinggi, Pilates tetap punya sejumlah manfaat yang mendukung proses pengelolaan berat badan.

Bagaimana Pilates Bisa Turunkan Berat Badan?

Ada beberapa alasan Pilates dapat mendukung proses penurunan berat badan.

1. Mengurangi lemak tubuh

Latihan Pilates dapat membantu menurunkan berat badan, indeks massa tubuh (IMT), serta persentase lemak tubuh. Manfaat ini bisa lebih optimal jika Pilates dilakukan bersamaan dengan pola makan yang seimbang.

2. Meningkatkan metabolisme saat istirahat

Pilates dapat membantu meningkatkan kebugaran secara keseluruhan dan berpotensi meningkatkan laju metabolisme basal atau basal metabolic rate (BMR).

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