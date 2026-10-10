Mitos atau Fakta: Pilates Bikin Otot Panjang dan Ramping?

Pilates jadi salah satu olahraga yang tren di Indonesia. (Foto: Freepik)

PILATES kini semakin populer di kalangan wanita karena ampuh melatih fleksibilitas dan memperbaiki postur tubuh. Olahraga ini juga dianggap bisa membuat otot lebih panjang dan ramping tanpa terlihat bulky.

Meski begitu, jika dibandingkan dengan weightlifting, efektivitasnya dalam membentuk massa otot secara signifikan masih dipertanyakan. Lantas, seperti apa faktanya?

1. Otot Tidak Bisa Memanjang Begitu Saja

Spesialis gizi klinik, dr. Nadhira Afifa, dalam unggahan di Instagramnya menjelaskan bahwa secara anatomi, otot tidak bisa memanjang begitu saja. Pasalnya, titik origin dan insertion-nya melekat pada tulang.

dr. Nadhira mengatakan pertumbuhan otot atau hipertrofi dipengaruhi oleh mechanical tension. Mechanical tension sendiri merupakan tegangan mekanis yang diterima otot selama latihan.

“Otot itu tumbuh signifikan ketika dipapar sama tension mekanis yang cukup besar,” ujarnya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (10/10/2026).