Cerita Pelatih Pilates Bintang Persib Bandung Ramon Tanque: Porsi Latihan Atlet hingga Reaksi Bobotoh

PELATIH pilates atau pilates instructor bintang Persib Bandung, Ramon Tanque, yakni Mellyana Rompies B.Eng, dalam program Morning Zone di Youtube Okezone berbagi cerita soal pengalamannya menangani sang pesepakbola bintang itu. Dia beberkan porsi latihan untuk Ramon hingga serba-serbi di balik momen berlatih tersebut.

Ya, diketahui, Ramon Tanque belakangan kerap unggah momen tengah berlatih pilates. Dia turut masukkan pilates dalam porsi olahraganya guna membuat tubuh makin bugar dan performa apik saat bertanding.

1. Ramon Tanque Latihan Pilates

Mellyana pun bercerita awal mula menjadi pelatih pilates Ramon Tanque. Dia mengaku sebenarnya Ramon bukanlah pesepakbola pertama yang dilatihnya.

Ada beberapa nama lain yang juga pernah ditangani, termasuk Gustavo Franca kala masih bernaung di Persib Bandung. Untuk skuad Persib saat ini, dia pun pernah turut melatih Patricio Matricardi.

“Sebenarnya aku disclaimer dulu, kalau atlet yang datang ke kita itu nggak hanya Ramon saja, ada juga Patricio Matricardi. Mereka juga aktif ikut latihan,” ujar Mellyana dalam program Morning Zone.

Sebetulnya season tahun lalu, aku sempat ngelatih Gustavo (Franca). Gustavo yang pertama. Nah, setelah ngelatih Gustavo, dan ternyata performanya cukup baik, ada peningkatan. Setelah itu ketika ada atlet-atlet lain yang ingin pilates, dia juga direkomendasikan ke kita. Jadi dari musim lalu ya sebetulnya,” lanjutnya.

Menurut Mellyana, kehadiran atlet asing tersebut bermula dari kebutuhan mencari metode latihan tambahan di luar program klub. Sebab, pilates memang terbukti bisa tingkatkan performa atlet.

Salah satu tantangan dalam melatih atlet luar negeri tentunya komunikasi. Namun, hal ini dapat diatasi Mellyana dengan baik karena pelatih memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

“Awalnya atlet internasional datang karena kita bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi lebih enak untuk koordinasi,” tambahnya.

2. Proses Latihan dari Assessment

Mellyana pun mengungkap bahwa setiap atlet yang datang tidak langsung mengikuti program yang sama. Mereka terlebih dahulu menjalani proses evaluasi atau assessment untuk mengetahui kondisi tubuh masing-masing.

“Mungkin untuk bikin programnya itu, setiap atlet yang datang pasti kita akan assessment dulu. Dia butuhnya apa?” tutur Mellyana.

“Misalkan dia histori cederanya di mana? Misalkan histori cederanya di ankle, atau di lutut, atau di lower back, di panggung. Jadi kita sesuaikan latihannya untuk membuat dia lebih better,” sambungnya.

Pendekatan ini penting agar latihan pilates benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dengan begitu, kondisi fisik pemain tak menjadi makin buruk.