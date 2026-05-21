HOME WOMEN LIFE

Bintang Persib Bandung Ramon Tanque Ikut Pilates, Ini Manfaatnya untuk Otot dan Performa saat Tanding

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |20:05 WIB
Bintang Persib Bandung Ramon Tanque Ikut Pilates, Ini Manfaatnya untuk Otot dan Performa saat Tanding
Ramon Tanque pilates. (Foto: Instagram/@mellyana.rompies)
BINTANG Persib Bandung, Ramon Tanque, jadi sorotan karena ikut pilates. Ternyata, pilates punya sederet manfaat untuk para atlet loh.

Hal ini disampaikan langsung oleh Pilates Instructor Ramon Tanque, yakni Mellyana Rompies B.Eng, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone. Dia ungkap manfaat pilates yang dijalani Ramon Tanque untuk otot dan performa saat bertanding.

Ramon Tanque

1. Ramon Tanque Ikut Pilates

Ya, aktivitas Ramon Tanque belakangan jadi sorotan penggemar. Di Instagram pribadinya, dia kerap membagikan momen tengah melakukan latihan pilates.

Kegiatan ini jadi sorotan karena dinilai bisa berdampak bagus terhadap performa Tanque di lapangan. Alhasil, dia bisa tampil lebih gacor hingga bahkan jadi mesin gol Persib Bandung.

Ternyata, anggapan itu benar adanya. Mellyana membeberkan manfaat dari pilates. Latihan ini bahkan dinilai mampu membantu tubuh tetap kuat sekaligus lentur sehingga atlet bisa bergerak lebih optimal dan minim risiko cedera.

Menurut Mellyana, manfaat utama pilates bagi atlet terletak pada aspek mobility. Dengan begitu, tubuh mampu bergerak dengan lebih bebas dan efisien.

Berbeda dari stretching biasa, pilates menggabungkan peregangan sekaligus penguatan otot dalam satu latihan. Dengan metode ini, tubuh tidak hanya menjadi lebih fleksibel, tetapi juga tetap stabil dan kuat.

“Buat para atlet, pentingnya pilates adalah mobility. Jadi biasanya mereka hanya stretching. Tapi di pilates prinsipnya stretching while strengthening,” ucap Mellyana dalam acara Morning Zone.

 

