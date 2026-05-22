Pelatih Pilates Ingatkan 3 Hal ke Ramon Tanque Jelang Bawa Persib Bandung Hattrick Juara

DALAM suasana kompetisi yang semakin mendekati akhir musim, motivasi menjadi salah satu faktor penting bagi seorang atlet demi menjaga performa tetap stabil. Hal ini juga berlaku bagi bintang Persib Bandung, Ramon Tanque.

Ramon Tanque tengah menjadi sorotan publik atas kontribusinya di lapangan. Dia juga berpeluang besar bawa Persib Bandung hattrick juara pada akhir pekan ini.

1. Pesan Pelatih Pilates untuk Ramon Tanque

Pelatih pilates Ramon Tanque, Mellyana Rompies B.Eng, dalam program Morning Zone di Youtube Okezone sampaikan pesan khusus. Dia sampaikan kepada Ramon kunci utama menjaga performa di tengah tekanan juara.

Ada 3 hal yang dinilai Mellyana perlu diperhatikan Ramon Tanque. Dia harus tetap tenang, sadar dengan kondisi tubuh, dan tidak kehilangan fokus pada tujuan utama.

“Menurut aku sih, tetap ingat napas, ingat awareness-nya, dan fokus ke goals aja sih. Tinggal dikit lagi,” ujar Mellyana Rompies.

Pesan sederhana ini menggambarkan pentingnya kontrol diri dalam dunia olahraga profesional. Di tengah jadwal padat dan ekspektasi tinggi, kemampuan untuk tetap fokus sering menjadi pembeda antara performa baik dan performa terbaik.