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Tak Perlu Angkat Beban Berat, Ini Cara Melatih Kekuatan Otot untuk Pemula

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |13:05 WIB
Tak Perlu Angkat Beban Berat, Ini Cara Melatih Kekuatan Otot untuk Pemula
Ilustrasi latihan kekuatan untuk pemula. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Olahraga bukan hanya membuat tubuh tetap bugar, tentunya juga menjaga kesehatan seiring bertambahnya usia. Selain latihan kardio seperti berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, ada jenis olahraga lain yang tidak kalah penting, yaitu latihan kekuatan atau strength training.

Melansir BBC Future, latihan kekuatan juga bantu menjaga massa otot, meningkatkan kemampuan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari, dan mendukung kualitas hidup ketika memasuki usia lanjut.

Kabar baiknya, latihan ini tak harus dilakukan di gym atau menggunakan peralatan mahal. Ada sejumlah gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, bahkan dengan memanfaatkan berat badan sendiri.

Mengapa Latihan Kekuatan Itu Penting?

Seiring bertambahnya usia, massa dan kekuatan otot cenderung menurun. Kondisi ini bisa memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bangkit dari kursi, menaiki tangga, atau membawa barang belanjaan.

Latihan kekuatan bantu mempertahankan massa otot dan fungsi fisik sehingga tubuh tetap aktif dan mandiri lebih lama.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa aktivitas penguatan otot selama 30–60 menit per minggu berkaitan dengan penurunan risiko kematian dari berbagai penyebab sebesar 10–17 persen.

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