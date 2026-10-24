Deretan Selebriti Tanah Air yang Ikut Jakarta Running Festival 2026, Ada Luna Maya hingga Audrey Jesslyn!

SEJUMLAH artis, selebritis, serta selebgram Tanah Air turut ikut dan memeriahkan gelaran Jakarta Running Festival 2026. Event lari ini digelar di Kawasan Gelora Bung Karno tepatnya di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Ajang yang sering disebut sebagai lebaran para runners itu rupanya menjadi magnet tersendiri bagi kalangan artis hingga selebgram yang menyukai hobi berlari atau hanya sekedar ingin berolahraga. Lalu siapa saja artis hingga selebgram yang ikut meramaikan ajang tersebut?

Berikut daftar selebriti yang ikut Jakarta Running Festival 2026:

1. Maxime Bouttier dan Luna Maya

Pasangan Maxime Bouttier dan Luna Maya diketahui turut ikut dan memeriahkan ajang Jakarta Running Festival 2026. Hal tersebut diketahui dari unggahan mereka di akun Instagramnya yang menunjukan momen menyelesaikan jalur race menuju garis finis atau memamerkan potret usai berlari sembari menunjukan medali.

Maxime Bouttier dan Luna Maya dalam unggahan bersama di Instagram membagikan momen kebersamaan usai menyelesaikan Jakarta Running Festival 2026 kategori 5 kilometer. Keduanya tampak membagikan momen saat berswafoto bersama sembari menunjukan medali 5K berwarna perak yang mereka dapat.

Bahkan, Maxime menunjukan hasil race yang dia lakukan dalam sebuah aplikasi. Terlihat, jumlah dari jarak yang ditempuh hingga durasi.

“Woke up and chose to get a new medal,” tulis Maxime dan Luna Maya.

2. Igor Saykoji

Selain itu, Igor Saykoji juga turut ikut dalam ajang tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram.

Igor membagikan kompilasi momen dirinya mengikuti Jakarta Running Festival 2026 melalui sebuah video yang ia jadikan sebagai latar visual dari lagu rap yang dinyanyikan. Lirik dari lagunya pun bukan sembarang lirik karena berisikan momen dirinya ikut jadi runner.

“Show up! Dari ambil race pack race village aku show up. Bib ambil pakai sendiri kalau orang lain lau show up ey. Glow Up siap hari h aku lari dari sebelum terbitnya mentari,” demikian lirik yang dinyanyikan Igor.

Dalam takarir unggahannya, Igor pun menuliskan terkait keseruan dari ajang Jakarta Running Festival 2026. “Show up! 5K penuh momen seru Jakarta Running Festival,” ungkap dia.

3. Audrey Jesslyn dan Hassan Alaydrus

Selebgram Audrey Jesslyn dan sang suami, Hassan Alaydrus, juga ikut dalam gelaran Jakarta Running Festival 2026. Dalam unggahan di Instagram, Audrey tampak menunjukkan momen kebersamaan keduanya usia menyelesaikan race.

Keduanya membagikan sebuah foto mereka berdiri berdampingan. Audrey menunjukan medali 5K berwarna perak yang diacungkan ke atas sementara sang suami menunjukannya sembari digigit. Tak hanya itu, keduanya juga turut membagikan momen sepatu couple.