Hobi Lari tapi Takut Wajah Belang? Ini 7 Cara Merawat Kulitnya

LARI menjadi salah satu olahraga favorit karena praktis, mudah dilakukan, dan menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan. Namun, bagi yang gemar berlari di luar ruangan, ada satu hal yang sering dikhawatirkan, yaitu kulit wajah menjadi belang akibat paparan sinar matahari.

Paparan sinar ultraviolet (UV) dapat memicu peningkatan produksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada kulit. Akibatnya, bagian kulit yang lebih sering terpapar matahari bisa terlihat lebih gelap dibandingkan area yang terlindungi. Kondisi ini bisa makin terlihat jika rutin lari di luar ruangan tanpa perlindungan kulit yang memadai.

Lantas, bagaimana cara merawat kulit wajah agar tidak belang setelah lari? Kuncinya bukan hanya menggunakan sunscreen, tetapi juga menerapkan rutinitas perawatan kulit yang tepat sebelum dan sesudah olahraga.

1. Gunakan Sunscreen Sebelum Mulai Lari

Dilansir dari Runner’s Wolrd, sunscreen menjadi produk penting yang tidak boleh dilewatkan sebelum berlari, terutama jika kamu berolahraga di luar ruangan. Pilih sunscreen dengan perlindungan broad-spectrum SPF 30 atau lebih tinggi untuk membantu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.

Sinar UVA berperan dalam penuaan kulit dan dapat memicu penggelapan kulit, sedangkan sinar UVB merupakan penyebab utama kulit terbakar matahari. Keduanya perlu diantisipasi untuk menjaga kesehatan kulit.

Aplikasikan sunscreen secara merata pada wajah, telinga, leher, dan area kulit lain yang tidak tertutup pakaian. Gunakan sekitar 15 menit sebelum terpapar matahari atau sesuai petunjuk produk agar perlindungannya optimal.

Jangan lupa memilih sunscreen yang tahan air dan keringat (water-resistant), khususnya jika kamu berlari dalam waktu lama atau mudah berkeringat. Meski begitu, tidak ada sunscreen yang sepenuhnya tahan air atau keringat.

2. Reapply Sunscreen saat Dibutuhkan

Menggunakan sunscreen sebelum lari saja belum tentu cukup, terutama jika kamu berlari dalam durasi panjang di bawah sinar matahari. Secara umum, sunscreen perlu diaplikasikan ulang setiap dua jam. Jika kamu banyak berkeringat, berenang, atau mengeringkan wajah dengan handuk, aplikasikan kembali lebih cepat sesuai petunjuk pada kemasan.

Untuk memudahkan, kamu bisa membawa sunscreen berukuran kecil saat berlari atau menyimpannya di tas olahraga. Pastikan wajah sudah dibersihkan dari keringat berlebih sebelum mengaplikasikan ulang produk agar penggunaannya lebih nyaman.

Langkah ini penting karena perlindungan sunscreen dapat berkurang selama beraktivitas, sehingga kulit tetap berisiko mengalami penggelapan atau terbakar matahari.

3. Lengkapi Perlindungan dengan Topi dan Kacamata

Selain mengandalkan skincare, perlindungan fisik juga berperan penting dalam membantu mencegah kulit belang. Saat berlari di luar ruangan, gunakan topi dengan pelindung yang cukup lebar untuk membantu mengurangi paparan sinar matahari pada wajah. Kacamata hitam dengan perlindungan UV juga dapat membantu melindungi area mata.

Jika memungkinkan, pilih waktu berlari ketika intensitas matahari lebih rendah dan manfaatkan jalur yang teduh. Namun, perlu diingat bahwa sinar UV tetap bisa mencapai kulit meskipun cuaca mendung atau kamu berlari di tempat yang teduh. Mengombinasikan sunscreen dengan perlindungan fisik akan membantu mengurangi paparan UV secara lebih menyeluruh.