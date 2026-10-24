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Mengenal Margaret Chelimo Kipkemboi Pelari Kenya Juara Half Marathon Wanita JRF 2026, Sukses Pecahkan Rekor Rute

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |10:22 WIB
Mengenal Margaret Chelimo Kipkemboi Pelari Kenya Juara Half Marathon Wanita JRF 2026, Sukses Pecahkan Rekor Rute
Margaret Chelimo Kipkemboi. (Foto: Instagram/@jakartarunningfestival)
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JAKARTA Pelari jarak jauh asal Kenya, Margaret Chelimo Kipkemboi, berhasil meraih gelar juara Jakarta Running Festival (JRF) 2026. Dia menang kategori Half Marathon Wanita.

Margaret tampil impresif dengan mencatatkan waktu 1 jam 8 menit 9 detik. Dia pun sukses memecahkan course record atau rekor rute pada kategori tersebut.

Penampilan Margaret menjadi salah satu sorotan dalam kompetisi lari yang menghadirkan para pelari dari berbagai negara. Kecepatan dan konsistensinya sepanjang lintasan mengantarkan atlet Kenya itu finis di posisi pertama.

Margaret Chelimo Kipkemboi

1. Tampil Konsisten dengan Pace Kompetitif

Margaret menunjukkan performa yang solid sejak awal perlombaan. Berdasarkan catatan waktu yang tersedia, ia melewati titik 5 kilometer dalam waktu 16 menit 15 detik, dengan pace rata-rata sekitar 3 menit 15 detik per kilometer.

Memasuki jarak 10 kilometer, Margaret mencatatkan waktu 32 menit 10 detik, dengan pace rata-rata sekitar 3 menit 12 detik per kilometer. Sementara itu, pada titik 15 kilometer, waktunya tercatat mencapai 48 menit.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Margaret menjaga kecepatan tinggi selama perlombaan. Konsistensi itu menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilannya menuntaskan half marathon dan mengamankan gelar juara.

2. Stella Chesang Finis di Posisi Kedua

Stella Chesang

Persaingan kategori Half Marathon Wanita juga diwarnai penampilan Stella Chesang dari Uganda. Ia berhasil menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 jam 10 menit 29 detik atau 1:10:29.

Margaret unggul sekitar 2 menit 20 detik atas Stella berdasarkan catatan waktu 1:08:09. Selisih tersebut menegaskan keunggulan pelari Kenya itu dalam persaingan memperebutkan posisi teratas.

Keberhasilan Margaret dan Stella finis di dua posisi terdepan turut memperlihatkan ketatnya persaingan pelari elite internasional dalam ajang tersebut.

 

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