Enzy Storia Dirawat di Rumah Sakit, Terinfeksi Virus dan Parasit Amuba

KABAR kurang menyenangkan datang dari aktris sekaligus presenter Enzy Storia. Ia mengungkapkan tengah mengalami masalah kesehatan hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Enzy mengaku terinfeksi virus dan parasit amuba. Tentu saja, kabar ini langsung ramai disorot para netizen Tanah Air.

1. Terinfeksi Virus dan Parasit Amuba

Kabar tersebut disampaikan Enzy melalui unggahan di akun Threads miliknya pada Kamis 19 November 2026. Dalam unggahannya, Enzy mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut yang dirasakannya.

"Bisa bisanya apes banget masa kena virus dan parasit amuba. Sakit banget perutnya jujur aja jujur," tulis Enzy.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet. Sejumlah pengguna media sosial turut memberikan dukungan dan mendoakan agar Enzy segera pulih.

Kondisi yang dialami Enzy juga membuat istilah parasit amuba menjadi perhatian. Lantas, apa sebenarnya infeksi amuba, bagaimana cara penularannya, dan apa saja gejala yang perlu diwaspadai?