Jadi Sorotan, Curhat Paula Verhoeven soal Anak yang Menjauh dari Ibu: Nyawa Dipertaruhkan saat Melahirkan

PAULA Verhoeven kembali menjadi sorotan publik lewat curahan hatinya yang sarat akan kesedihan dan tanda tanya besar. Melalui akun media sosial Threads pribadinya, Paula tampak meluapkan kegelisahan mendalam mengenai fenomena anak kandung yang mendadak enggan dekat dengan sang ibu.

Unggahan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat. Paula secara blakblakan meminta pandangan warganet terkait dinamika hubungan anak dan ibu yang tampak merenggang tanpa alasan yang pasti.

"Morning warga thread. Just wondering, menurut kalian, ada ga ya anak-anak ga mau sama ibunya? Dg dan tanpa alasan just ga mau or blm mau aja..." tulis Paula Verhoeven, dikutip dari akun Threads @paula_verhoeven, pada Rabu (18/11/2026).

1. Perjuangan Ibu Tidak Mudah

Lebih lanjut, Paula menegaskan perlakuan penuh kasih sayang yang semestinya dirasakan sang buah hati. Ia memastikan bahwa sosok ibu dalam curhatannya tersebut sama sekali tidak pernah berbuat kasar, apalagi menanamkan doktrin kebencian kepada anak-anaknya.

Bagi Paula, perjuangan seorang ibu tidaklah mudah. Pasalnya, seorang ibu harus mempertaruhkan nyawa demi melahirkan sang permata hati ke dunia.

"...di sini ibunya nggak pernah nyiksa, nggak pernah jelek-jelekin siapapun depan anknya, justru seorang ibu akan selalu memberikan yang terbaik ke anak-anaknya, nyawapun dipertaruhkan saat melahirkan," sambungnya.