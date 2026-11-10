7 Cara Atasi Hidung Meler dan Tersumbat pada Anak, Orang Tua Wajib Tahu

HIDUNG meler dan tersumbat merupakan masalah kesehatan yang cukup sering dialami anak-anak. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti pilek dan flu, tetapi juga bisa dipicu oleh alergi maupun paparan zat iritan dari lingkungan.

Meski sering dianggap sebagai gangguan ringan, hidung tersumbat dapat membuat anak merasa tidak nyaman. Mereka mungkin kesulitan bernapas melalui hidung, sulit tidur, mengalami bersin berulang, hingga menjadi lebih rewel dari biasanya.

Kabar baiknya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meredakan gejala tersebut di rumah. Namun, penting untuk memahami penyebabnya terlebih dahulu agar penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi anak.

1. Apa Penyebab Hidung Meler dan Tersumbat pada Anak?

Dilansir dari Weill Cornell, anak yang mengalami hidung meler tidak selalu berarti sedang terkena pilek. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan produksi lendir meningkat dan saluran hidung mengalami peradangan. Berikut beberapa penyebab yang umum terjadi.

Infeksi virus

Infeksi virus merupakan salah satu penyebab paling umum hidung meler pada anak. Pilek dan flu dapat memicu peradangan pada saluran pernapasan bagian atas sehingga menyebabkan hidung tersumbat, bersin, dan keluarnya lendir berlebih.

Alergi

Alergi juga dapat menyebabkan hidung meler dan tersumbat. Beberapa pemicunya antara lain serbuk sari tanaman, tungau debu, bulu atau serpihan kulit hewan peliharaan, serta alergen tertentu lainnya. Pada anak yang memiliki alergi, gejala dapat disertai bersin berulang, hidung gatal, dan mata berair.

Paparan zat iritan dari lingkungan

Lingkungan juga berpengaruh terhadap kesehatan saluran pernapasan anak. Paparan asap rokok, polusi udara, debu, dan aroma yang terlalu menyengat dapat mengiritasi saluran hidung. Akibatnya, anak bisa mengalami hidung tersumbat, bersin, atau produksi lendir yang meningkat.

2. Cara Mengatasi Hidung Meler dan Tersumbat pada Anak

Meskipun tidak ada obat yang dapat langsung menyembuhkan semua penyebab pilek dan hidung tersumbat, sejumlah langkah perawatan dapat membantu mengurangi gejala.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan orangtua.

1. Pastikan Anak Mendapatkan Cairan yang Cukup

Menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan salah satu langkah penting ketika anak mengalami hidung meler atau tersumbat. Orangtua dapat menawarkan air putih, sup bening, atau cairan lain yang sesuai dengan usia anak.

Asupan cairan yang cukup membantu menjaga lendir agar tidak terlalu kental sehingga lebih mudah dikeluarkan. Untuk bayi, ASI atau susu formula tetap menjadi sumber cairan utama sesuai kebutuhan dan usianya.

2. Gunakan Humidifier

Humidifier merupakan alat yang membantu menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. Udara yang terlalu kering dapat membuat saluran hidung terasa semakin tidak nyaman. Penggunaan humidifier jenis cool mist dapat membantu menjaga kelembapan sehingga hidung tidak mudah mengalami iritasi.

Letakkan alat tersebut di kamar anak sesuai petunjuk penggunaan. Pastikan humidifier dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembangnya jamur dan bakteri.

3. Gunakan Tetes Hidung Saline

Tetes hidung saline merupakan larutan air garam steril yang dapat membantu mengencerkan lendir di dalam hidung. Penggunaannya cukup sederhana.

Orangtua dapat meneteskan larutan saline ke lubang hidung anak sesuai petunjuk produk. Setelah lendir menjadi lebih encer, anak akan lebih mudah mengeluarkannya melalui bersin atau membuang ingus. Produk saline umumnya tersedia di apotek dan dapat digunakan sesuai usia serta petunjuk pemakaian.