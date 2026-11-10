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HOME WOMEN FASHION

3 Model Celana Jeans yang Sudah Ketinggalan Zaman, Ini Gantinya!

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |14:05 WIB
3 Model Celana Jeans yang Sudah Ketinggalan Zaman, Ini Gantinya!
Ilustrasi model celana jeans. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Tren fashion terus berubah, termasuk model celana jeans yang dikenakan sehari-hari. Celana denim yang sebelumnya menjadi andalan mungkin mulai terasa monoton atau kurang sesuai dengan gaya tahun ini.

Memasuki 2026, ada sejumlah model jeans yang mulai ditinggalkan dan digantikan dengan model yang lebih baru. Mulai dari siluet ramping bergaya 90-an hingga denim berwarna indigo yang memberikan kesan lebih elegan.

Melansir InStyle, berikut tiga model celana jeans yang mulai ditinggalkan pada 2026 beserta penggantinya.

1. Ultra-Skinny Jeans Beralih ke Cigarette Jeans

Jeans superketat atau ultra-skinny jeans mulai digantikan oleh model cigarette jeans yang memiliki potongan nyaman dan tetap mengikuti bentuk tubuh. Potongannya lurus dari lutut hingga pergelangan kaki sehingga kaki memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak.

Siluet ini memberikan tampilan yang lebih rapi tanpa terasa terlalu ketat. Untuk melengkapi penampilan, kamu bisa memadukannya dengan sepatu Mary Jane atau loafers yang cocok dikenakan saat musim gugur.

2. Extra Baggy Jeans Beralih ke Wide-Leg Loose

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Topik Artikel :
Celana Jeans denim fashion Jeans
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