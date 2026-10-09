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HOME WOMEN FASHION

Jeans Tak Harus Dicuci Setiap Dipakai, Ini Waktu yang Tepat Membersihkannya

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |21:05 WIB
Jeans Tak Harus Dicuci Setiap Dipakai, Ini Waktu yang Tepat Membersihkannya
Celana jeans. (Foto: Freepik)
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JEANS menjadi salah satu fashion item andalan banyak orang karena mudah dipadukan dengan berbagai style. Namun, ternyata jeans tidak harus dicuci setiap habis dipakai demi menjaga warna, bentuk, dan kualitas bahannya.

Dilansir dari Southern Living, terlalu sering mencuci jeans justru dapat membuat warnanya pudar, bahannya semakin lembut, dan bentuknya berubah. Karena itu, penting untuk mengetahui kapan jeans perlu dicuci agar lebih awet.

Celana jeans. (Foto: Dashu83/Freepik)

Perusahaan denim Imogene + Willie mengatakan, mereka memiliki prinsip jeans yang sering dipakai sebaiknya jarang dicuci. Meski begitu, jeans tetap perlu dicuci sesekali karena kotoran yang menumpuk dapat melemahkan serat kain.

1. Jeans yang Dipakai Setiap Hari

Menurut Pizzurro dari Brooklyn Denim Co., frekuensi mencuci jeans bergantung pada seberapa sering celana tersebut digunakan. Jika dipakai setiap hari, jeans sebaiknya dicuci sekitar enam hingga delapan minggu sekali.

Namun, jeans perlu segera dicuci jika kotor, terkena noda, atau basah oleh keringat. Sementara itu, celana yang hanya sesekali dipakai bisa memiliki jeda pencucian lebih lama, selama kondisinya masih bersih.

 

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