Cara Memadukan Sepatu Loafers dengan Jeans agar Tampil Stylish

JAKARTA - Sepatu loafers dan jeans menjadi salah satu kombinasi yang mudah dipakai untuk berbagai kesempatan. Perpaduan keduanya bisa membuat penampilan terlihat lebih rapi tanpa terasa terlalu formal.

Loafers juga dikenal sebagai jenis sepatu yang fleksibel. Berbeda dari sepatu hak tinggi yang terkadang terasa terlalu resmi, loafers bisa memberi kesan elegan sekaligus tetap nyaman digunakan sehari-hari. Sementara itu, jeans membuat keseluruhan tampilan terasa lebih santai.

Cara Memadukan Loafers dan Jeans

Berikut beberapa ide padu padan loafers dan jeans yang bisa dicoba seperti yang telah dilansir dari Glamour UK.

1. Loafers, jeans, dan blazer

Memadukan loafers, jeans dan blazer. (Foto: dok Pinterest)

Untuk mendapatkan tampilan kasual yang tetap terlihat rapi, padukan jeans berwarna biru muda dengan kemeja bergaris, blazer, dan loafers hitam klasik.

Blazer dengan potongan agak longgar membuat penampilan terlihat lebih modern dan tak terlalu kaku. Jeans juga bisa sedikit dilipat pada bagian bawah agar loafers lebih terlihat. Kamu juga bisa menambahkan aksesori seperti kalung berukuran cukup besar untuk memberikan sentuhan yang lebih menarik.

2. Loafers dua warna dengan jeans potongan lurus