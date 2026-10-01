Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cara Memadukan Sepatu Loafers dengan Jeans agar Tampil Stylish

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |18:05 WIB
Cara Memadukan Sepatu Loafers dengan Jeans agar Tampil <i>Stylish</i>
Memadukan sepatu loafers dan jeans. (Foto: dok Pinterest)
A
A
A

JAKARTA - Sepatu loafers dan jeans menjadi salah satu kombinasi yang mudah dipakai untuk berbagai kesempatan. Perpaduan keduanya bisa membuat penampilan terlihat lebih rapi tanpa terasa terlalu formal.

Loafers juga dikenal sebagai jenis sepatu yang fleksibel. Berbeda dari sepatu hak tinggi yang terkadang terasa terlalu resmi, loafers bisa memberi kesan elegan sekaligus tetap nyaman digunakan sehari-hari. Sementara itu, jeans membuat keseluruhan tampilan terasa lebih santai. 

Cara Memadukan Loafers dan Jeans

Berikut beberapa ide padu padan loafers dan jeans yang bisa dicoba seperti yang telah dilansir dari Glamour UK.

1. Loafers, jeans, dan blazer

Memadukan Loafers Jeans dan Blazer. (Foto: dok Pinterest)
Memadukan loafers, jeans dan blazer. (Foto: dok Pinterest)

Untuk mendapatkan tampilan kasual yang tetap terlihat rapi, padukan jeans berwarna biru muda dengan kemeja bergaris, blazer, dan loafers hitam klasik.

Blazer dengan potongan agak longgar membuat penampilan terlihat lebih modern dan tak terlalu kaku. Jeans juga bisa sedikit dilipat pada bagian bawah agar loafers lebih terlihat. Kamu juga bisa menambahkan aksesori seperti kalung berukuran cukup besar untuk memberikan sentuhan yang lebih menarik. 

2. Loafers dua warna dengan jeans potongan lurus

Loafers dua warna dengan jeans potongan lurus. (Foto: dok Pinterest)
Loafers dua warna dengan jeans potongan lurus. (Foto: dok Pinterest)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement