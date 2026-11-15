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HOME WOMEN FASHION

7 Rekomendasi Sepatu yang Cocok Dipadukan dengan Celana Jeans Longgar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |11:05 WIB
7 Rekomendasi Sepatu yang Cocok Dipadukan dengan Celana Jeans Longgar
Gaya sepatu loafers dan celana jeans longgar. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Model celana jeans longgar atau baggy jeans selalu mencuri perhatian para pencinta fashion. Potongannya yang lebar, bagian kaki yang longgar, serta ujung celana yang menjuntai memberikan kesan santai sekaligus modis.

Namun, memilih sepatu yang tepat untuk dipadukan dengan celana jeans longgar ternyata bukan perkara mudah. Sepatu yang tepat bisa menampilkan keseimbangan tanpa menghilangkan kesan santai dari celana jeans longgar. Bahkan, perpaduan dengan sepatu hak tinggi, sepatu bot, hingga loafer bisa membuat gaya kasual terlihat lebih elegan.

Lantas, sepatu apa saja yang cocok dipadukan dengan celana jeans longgar? Yuk, simak tujuh rekomendasinya untuk melengkapi penampilanmu.

7 Sepatu yang Cocok Dipadukan dengan Celana Jeans Longgar

1. Sepatu Ballet Flats Hitam

sepatu flat dan baggy jeans
Sepatu flat dan celana jeans longgar. (Foto: dok Pinterest)

Melansir Glamour, sepatu ballet flats hitam memiliki desain sederhana yang bisa memberikan sentuhan elegan pada penampilan dengan celana jeans longgar. Agar terlihat semakin modis, kamu bisa melipat bagian ujung celana (cuffed hem) sehingga sepatu terlihat lebih jelas. Gaya ini juga memberikan kesan santai dan elegan seperti penampilan model di luar panggung.

2. Loafers

Loafers menjadi pilihan tepat untuk menyeimbangkan potongan celana jeans longgar yang lebar. Bentuknya yang lebih kokoh memberikan struktur pada penampilan sehingga celana longgar tidak membuat keseluruhan gaya terlihat berlebihan.

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Topik Artikel :
sepatu Jeans Baggy Jeans
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