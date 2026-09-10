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HOME WOMEN FASHION

7 Model Sepatu yang Cocok Dipadukan dengan Rok Midi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |19:06 WIB
7 Model Sepatu yang Cocok Dipadukan dengan Rok Midi
Padu padan rok midi dan sneakers. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Rok midi menjadi salah satu fashion item yang cukup mudah dipadukan dengan berbagai gaya. Panjangnya yang berada di antara lutut dan mata kaki membuat rok ini bisa digunakan untuk tampilan kasual hingga lebih formal.

Namun, panjang rok midi terkadang membuat sebagian orang bingung memilih sepatu yang tepat. Salah pilih sepatu bisa membuat tampilan terlihat kurang seimbang. Sebaliknya, padu padan yang tepat justru bisa membuat penampilan terlihat lebih modis dan proporsional.

Menurut penata gaya Hina Low yang dilansir dari Byrdie, salah satu cara menarik untuk memadukan rok midi adalah dengan menerapkan konsep wrong shoe theory. Artinya, pilih sepatu yang justru memberikan kontras dengan karakter rok. Misalnya, rok yang feminin dipadukan dengan sepatu bergaya sporty atau sedikit lebih tegas.

Yuk, cari tahu sepatu apa saja yang cocok dipadukan dengan rok midi.

1. Sneakers 

Sneakers dengan bentuk ramping bisa menjadi pilihan untuk kamu yang ingin tampil santai tetapi tetap terlihat modis. Model ini juga cocok dipadukan dengan rok midi yang memiliki potongan mengembang atau berlipit.

Sneakers bergaya retro dengan siluet yang tidak terlalu besar dapat memberikan kesan kasual tanpa membuat tampilan terlihat berat. Agar lebih menarik, kamu bisa memilih kaus kaki yang sengaja ditonjolkan, baik dengan warna kontras maupun tekstur yang unik.

Kombinasi ini cocok untuk aktivitas sehari-hari, seperti jalan-jalan, nongkrong, atau sekadar menikmati akhir pekan.

2. Glove Pumps

Padu padan rok midi dan glove pumps. (Foto: dok Pinterest)
Padu padan rok midi dan glove pumps. (Foto: dok Pinterest)

      
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Topik Artikel :
Rok midi model sepatu sepatu
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