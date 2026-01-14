Cara Merawat Sepatu di Musim Hujan Agar Tak Jamuran dan Bikin Gatal

Cara Merawat Sepatu di Musim Hujan Agar Tak Jamuran dan Tetap Wangi. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Musim hujan sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal merawat sepatu. Sepatu yang basah tidak hanya terasa tidak nyaman saat dipakai, tetapi juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan jamur jika tidak dikeringkan dengan benar.

Minimnya cahaya matahari juga memengaruhi proses pengeringan sepatu. Namun, jangan khawatir. Ada beberapa cara agar sepatu tetap bisa kering di musim hujan. Berikut tips yang dirangkum Okezone, Rabu (14/1/2026).

1. Segera Bersihkan Sepatu Setelah Basah

Jika sepatu terkena air hujan atau lumpur, segera bersihkan. Lepaskan tali dan insole (alas dalam sepatu), lalu lap bagian luar sepatu dengan kain bersih. Membersihkan sepatu sejak awal membantu mencegah noda membandel dan bau tidak sedap.

2. Gunakan Kertas atau Koran

Kertas atau koran bekas dapat membantu proses pengeringan sepatu di musim hujan. Isi bagian dalam sepatu dengan kertas atau koran untuk menyerap air sekaligus menjaga bentuk sepatu. Ganti kertas secara berkala hingga sepatu terasa kering.

(Cuaca ekstrem membuat sepatu kerap kali basah. Foto: Okezone)