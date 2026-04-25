Harga Sepatu Syifa Hadju di Acara Siraman Tembus Rp36 Juta

JAKARTA - Pesona Syifa Hadju begitu memikat dalam prosesi siraman dan pengajian yang digelar pada Jumat (24/4/2026). Ia dan El Rumi dijadwalkan menikah pada Minggu, 26 April 2026, setelah menjalani berbagai rangkaian acara jelang akad.

Dalam momen tersebut, Syifa tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa lembut yang dipadukan dengan aksesori elegan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sepatu high heels yang dikenakannya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @fashion__selebriti, sepatu berwarna putih tersebut merupakan koleksi dari brand Roger Vivier, seri Efflorescence Pump. Sepatu ini berbahan satin lembut dengan tampilan yang elegan.

Warna putihnya semakin menonjol berkat detail kristal di bagian depan, yang memberikan kesan glamor namun tetap simpel.

Pada kesempatan itu, sepatu tersebut dipadukan dengan kebaya bernuansa krem kecokelatan, menciptakan tampilan yang hangat, mewah, dan tetap elegan.