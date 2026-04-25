HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Keluarga Syifa Hadju, Punya Darah Gorontalo

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |09:05 WIB
Sosok Syifa Hadju kembali menjadi perhatian publik menjelang pernikahannya dengan El Rumi (Foto: Instagram)
JAKARTA – Sosok Syifa Hadju kembali menjadi perhatian publik menjelang pernikahannya dengan El Rumi. Di balik perjalanan kariernya di dunia hiburan, latar belakang keluarga Syifa juga menarik untuk disimak.

Berikut sejumlah fakta mengenai keluarga Syifa Hadju:

1. Memiliki Keturunan Gorontalo
Syifa diketahui memiliki darah Gorontalo dari sang ibu. Nama “Hadju” yang digunakannya merupakan marga yang berasal dari wilayah tersebut di Pulau Sulawesi.

2. Anak Sulung dari Tiga Bersaudara
Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Syifa memiliki dua adik perempuan yang kerap muncul dalam beberapa momen kebersamaan keluarga.

3. Tumbuh dalam Keluarga dengan Peran Ibu yang Kuat
Sejak kecil, Syifa lebih banyak dibesarkan oleh sang ibu. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menunjukkan kedekatan dengan ayah sambungnya yang turut hadir dalam kehidupannya.

4. Dukungan Keluarga terhadap Karier
Perjalanan karier Syifa di dunia hiburan mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama sang ibu yang disebut selalu mendampingi sejak awal ia terjun ke industri hiburan.

5. Lingkungan Keluarga yang Religius
Syifa tumbuh dalam keluarga yang menjunjung nilai-nilai keagamaan. Hal ini turut membentuk kepribadiannya hingga kini.

Kehidupan keluarga yang relatif jauh dari sorotan konflik menjadi salah satu hal yang kerap disorot publik terhadap sosok Syifa Hadju.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

