Gaya Make Up Siraman dan Pengajian Syifa Hadju, Cantik dan Flawless!

JAKARTA - Artis Syifa Hadju baru saja menggelar acara siraman dan pengajian jelang pernikahannya dengan El Rumi. Acara tersebut berlangsung di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (24/4/2026).

Dari unggahan akun TikTok @lovvputih, terlihat suasana siraman dan pengajian yang berlangsung khidmat dengan sentuhan nuansa ungu yang elegan. Tak hanya dekorasi, riasan dan pesona Syifa juga berhasil mencuri perhatian warganet.

Dalam video tersebut, Syifa tampil mengenakan busana bernuansa biru muda yang dipadukan dengan ronce melati di tubuh dan rambutnya. Riasannya pun menjadi sorotan karena terlihat flawless namun tetap natural.

Tema riasan yang diusung cenderung bernuansa merah muda yang lembut. Riasan mata dibuat cukup tegas, tetapi tetap halus sehingga memperkuat karakter wajahnya tanpa terlihat berlebihan.