Syifa Hadju Jalani Ritual Tolak Bala Jelang Nikah dengan El Rumi

JAKARTA — Kebahagiaan tengah dirasakan Syifa Hadju menjelang pernikahannya dengan El Rumi. Menyambut hari bahagianya, ia menjalani rangkaian prosesi adat yang digelar di kawasan Kemang pada Jumat (24/4/2026).

Prosesi tersebut meliputi pengajian hingga siraman dengan mengusung adat Jawa. Dalam rangkaian acara itu, turut dilakukan ritual tolak bala yang ditandai dengan melepas seekor ayam sebagai simbol penolak hal-hal buruk.

Dalam momen tersebut, Syifa tampil anggun mengenakan kebaya modern bernuansa biru muda atau soft sage. Busana dengan detail payet halus itu memberikan kesan elegan tanpa terlihat berlebihan.

Riasan wajah yang dipilih cenderung natural dengan sentuhan flawless look, menonjolkan kecantikan alaminya. Pulasan eyeshadow tipis serta lip gloss berwarna segar membuat tampilannya terlihat cerah dan bercahaya.