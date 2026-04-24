Diantar Al Ghazali dan Dul Jaelani, Momen Pengajian El Rumi Berjalan Khidmat

JAKARTA - El Rumi menggelar pengajian menjelang pernikahannya dengan Syifa Hadju. Pengajian tersebut digelar hari ini usai acara siraman Syifa Hadju.

Dari video yang beredar di media sosial, El Rumi memasuki ruangan acara pengajian diantar oleh sang kakak, Al Ghazali, dan adiknya, Dul Jaelani. Ketiganya kompak mengenakan setelan berwarna krem.

Suasana haru mulai terasa sejak acara dimulai. El Rumi terlihat khidmat menjalani momen pengajian menjelang hari bahagianya.

El Rumi dan Syifa Hadju rencananya akan menikah pada Minggu, 26 April 2026. Mereka memilih Hotel Raffles Jakarta sebagai lokasi pernikahan.