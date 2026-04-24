Didominasi Warna Ungu, Dekorasi Pengajian Syifa Hadju Jelang Menikah dengan El Rumi

PROSESI pengajian jelang pernikahan Syifa Hadju dengan El Rumi berlangsung penuh khidmat dengan sentuhan dekorasi yang mencuri perhatian. Didominasi warna ungu yang lembut dan elegan, suasana pengajian Syifa Hadju terasa begitu hangat sekaligus sakral.

Sentuhan warna ungu menambah kesan mendalam di momen spesial menuju hari bahagia keduanya. Penampilan Syifa juga curi perhatian karena terlihat begitu cantik nan menawan.

1. Pengajian Syifa Hadju

Jelang hari pernikahan dengan El Rumi, Syifa Hadju menjalani rangkaian prosesi adat. mulai dari pengajian hingga siraman. Acara itu berlangsung di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat (24/4/2026).

Prosesi pengajian Syifa Hadju pun sukses mencuri perhatian publik. Bukan hanya momen sakralnya, perhatian juga tertuju ke dekorasi ruangan yang dipakai karena didominasi warna ungu lembut. Warna ini menghadirkan kesan elegan sekaligus menenangkan.

Warna ungu yang dipilih tampak menghiasi berbagai sudut ruangan, mulai dari backdrop utama, rangkaian bunga, hingga detail ornamen kecil yang mempercantik suasana. Sentuhan warna ini memberikan nuansa hangat dan intim, sangat selaras dengan makna pengajian sebagai momen refleksi dan doa sebelum memasuki fase baru dalam kehidupan.

Dekorasi juga dipadukan dengan elemen tradisional dan modern. Rangkaian bunga segar bernuansa pastel, kain-kain lembut, serta pencahayaan hangat menciptakan atmosfer yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga terasa khidmat. Pujian pun datang dari warganet untuk konsep dekorasi tersebut.