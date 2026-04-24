Prabowo Diundang ke Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut akan menghadiri pernikahan El Rumi dan Syifa Hadji, yang dikabarkan digelar di Kawasan Kuningan, Jakarta, pada Minggu, 26 April 2026.



Kehadiran Presiden Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Partai Gerindra itu dipastikan langsung oleh ayahanda El Rumi yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani.



"Insyaallah beliau (Presiden Prabowo) hadir. Insyaallah," kata Ahmad Dhani yang mendampingi El Rumi saat memberikan undangan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta.



Sementara terkait saksi nikah untuk El Rumi dan Syifa Hadju, Ahmad Dhani masih enggan membeberkannya. "Udah (ada) saksinya," jawabnya singkat.