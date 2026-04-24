HOME WOMEN LIFE

Deretan Pria yang Pernah Mengisi Hati Syifa Hadju Sebelum El Rumi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |18:45 WIB
Deretan Pria yang Pernah Mengisi Hati Syifa Hadju Sebelum El Rumi (Foto: Instagram)
JAKARTA — Nama Syifa Hadju kembali menjadi perhatian publik seiring kedekatannya dengan El Rumi. Namun sebelum kabar tersebut mencuat, perjalanan asmara Syifa juga sempat dikaitkan dengan sejumlah nama dari kalangan selebritas.

Berikut beberapa pria yang pernah menjalin hubungan atau diisukan dekat dengan Syifa Hadju:

1. Rizky Nazar
Hubungan Syifa dengan Rizky Nazar menjadi salah satu yang paling banyak disorot. Keduanya awalnya kerap membantah memiliki hubungan spesial, namun kemudian mengonfirmasi bahwa mereka berpacaran. Relasi ini sempat mendapat perhatian publik, termasuk saat Syifa tetap mendampingi Rizky di masa sulit. Meski begitu, hubungan mereka akhirnya berakhir.

2. Arnold Leonard
Kedekatan Syifa dengan Arnold Leonard bermula dari lokasi syuting. Hubungan yang terjalin sempat mendapat dukungan penggemar, namun tidak berlanjut hingga jangka panjang.

3. Zikri Daulay
Interaksi Syifa dan Zikri Daulay sempat memicu spekulasi publik. Meski demikian, Syifa menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja dan pertemanan.

4. Rizky Billar
Kabar kedekatan dengan Rizky Billar juga sempat beredar ketika keduanya terlibat dalam satu proyek. Namun, Syifa menyatakan tidak ada hubungan khusus di antara mereka.

5. Achmad Megantara
Syifa pernah menjalin hubungan dengan Achmad Megantara. Kedekatan mereka sempat terlihat dari beberapa momen yang beredar di media sosial, namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama.

6. Angga Yunanda
Hubungan dengan Angga Yunanda juga bermula dari proyek bersama. Keduanya sempat menjalin hubungan cukup lama sebelum akhirnya memutuskan berpisah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
