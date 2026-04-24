Potret Deretan Artis yang Datang di Acara Pengajian Syifa Hadju dan El Rumi

PROSESI acara pengajian dan siraman Syifa Hadju jelang pernikahannya dengan El Rumi digelar pada hari ini, Jumat (24/4/2026). Acara yang digelar di Kemang, Jakarta Selatan, ini pun turut dihadiri para sahabat artis Syifa Hadju.

Para sahabat Syifa Hadju yang hadiri ini mengabadikan momen penting itu lewat unggahan di media sosial. Terlihat, para bridesmaid Syifa Hadju pun kompak mengenakan baju berwarna tosca.

1. Deretan Para Sahabat Artis yang Hadir

Diketahui, ada total 12 orang sahabat Syifa Hadju yang dipilih menjadi bridesmaid untuk hari bahagianya tersebut. Ke-12 sahabat itu adalah Rebecca Klopper, Elina Joerg, Kesha Ratuliu, Margin Wieheerm, Mikha Tambayong, Steffi Zamora, Shabrina Luna, Haviza Devi Anjani, Tengku Nadira, Jovanka Alexandra, Raisya Qanita, dan Aliza.

Para bridesmaid itu pun tak ketinggalan hadir di acara pengajian dan siraman Syifa Hadju. Dalam unggahan di akun Instagram Kesha Ratuliu, mereka kompak mengenakan baju berkelir tosca.

Di luar itu, ada juga sejumlah selebriti lain Tanah Air yang turut hadir. Di antaranya, ada Aurel Hermansyah hingga Melodi Nurramdhani Laksani. Keduanya sama-sama mengenakan baju berwarna putih saat hadiri acara spesial Syifa Hadju ini.