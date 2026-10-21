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Tren Ballerina Sneakers, Ini 3 Cara Memadukannya agar Gayamu Makin Modis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |13:05 WIB
Tren Ballerina Sneakers, Ini 3 Cara Memadukannya agar Gayamu Makin Modis
Gaya ballerina sneakers dan rok pendek. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Tren sepatu terus berkembang dengan menghadirkan berbagai model yang memadukan kenyamanan dan gaya. Salah satu yang menarik perhatian adalah ballerina sneakers, sepatu yang menggabungkan siluet feminin sepatu balet dengan desain kasual sneakers.

Model sepatu ini juga dikenal dengan sebutan sneakerina. Bentuknya cenderung ramping, memiliki sol seperti sneakers, serta dilengkapi detail khas sepatu balet, seperti tali tipis atau strap ala Mary Jane. Perpaduan tersebut membuatnya terlihat feminin sekaligus sporty.

Ballerina sneakers bisa menjadi alternatif bagi pencinta sepatu yang ingin tampil lebih ringan dan elegan tanpa harus selalu mengenakan ballet flats atau sneakers berukuran besar.

Lantas, bagaimana cara memadukan ballerina sneakers agar tetap stylish? Yuk, intip gayanya seperti yang dilansir dari InStyle!

1. Padukan dengan rok lipit dan kaus kaki

Untuk tampilan yang terinspirasi gaya preppy, ballerina sneakers bisa dipadukan dengan rok lipit, atasan polo bergaris, dan kaus kaki panjang.

Kombinasi ini memberikan kesan rapi, muda, dan kasual. Pilih sneakers berwarna netral seperti hitam, putih, atau abu-abu agar mudah dipadukan dengan berbagai warna pakaian. Kamu juga bisa menambahkan blazer atau jaket ringan untuk menciptakan tampilan yang lebih menarik.

2. Kenakan bersama rok panjang dan blus

Ballerina sneakers dan rok panjang
Ballerina sneakers dan rok panjang. (Foto: dok Pinterest)

Buat kamu yang menyukai gaya feminin, ballerina sneakers juga cocok dipadukan dengan rok panjang berpotongan ringan dan blus berlengan bervolume. Sepatu ini memberikan sentuhan sporty pada pakaian yang terlihat lembut dan anggun. Hasilnya, penampilan tidak terkesan terlalu formal, tetapi tetap modis.

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