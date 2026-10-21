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Mix n Match Jeans dengan Sepatu yang Cocok, Dijamin Makin Stylish

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |10:28 WIB
<i>Mix n Match</i> Jeans dengan Sepatu yang Cocok, Dijamin Makin <i>Stylish</i>
Mix n match wide leg jeans dan strappy sandals. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Jeans menjadi salah satu fashion item andalan karena mudah dipadukan dengan berbagai gaya busana. Tak cuma itu, perpaduan outfit dengan jeans juga selalu sukses memberikan kesan modis yang timeless. Terlebih jika dipadukan dengan sepatu yang tepat, penampilan akan terlihat lebih menarik dan seimbang.

Dilansir dari InStyle, pemilihan sepatu sebaiknya disesuaikan dengan potongan dan panjang jeans. Mulai dari sneakers untuk gaya kasual hingga heels untuk tampilan yang lebih elegan, berikut pilihan sepatu yang bisa dipadukan dengan berbagai model jeans.

1. Baggy Jeans: Slingback Heels dan Ugg Boots

Baggy jeans memiliki potongan longgar yang memberikan kesan santai. Slingback heels bisa membuat penampilan lebih rapi dan feminin, sedangkan Ugg boots cocok untuk gaya kasual yang nyaman.

2. Skinny Jeans: Cowboy Boots dan Ankle Boots

Skinny jeans dan ankle boots
Skinny jeans dan ankle boots. (Foto: dok Pinterest)

Potongan skinny jeans yang mengikuti bentuk kaki cocok dipadukan dengan cowboy boots untuk sentuhan gaya Western. Ankle boots juga bisa menjadi pilihan untuk menciptakan penampilan yang lebih klasik.

3. Straight Jeans: Cowboy Boots dan Sneakers

Straight jeans dan sneakers
Straight jeans dan sneakers. (Foto: dok Pinterest)

Jeans dengan potongan lurus mudah dipadukan dengan berbagai jenis sepatu. Cowboy boots memberikan kesan berani dan modis, sementara sneakers putih cocok untuk penampilan sehari-hari.

4. Wide-Leg Jeans: Strappy Sandals dan Pointed-Toe Flats

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Topik Artikel :
mix n match sepatu Outfit Jeans
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