Gaya Outfit Mina TWICE saat Liburan di Hawaii, Tampil Santai dan Chic

JAKARTA - Mina TWICE kembali mencuri perhatian lewat sejumlah foto liburannya di Hawaii. Dalam unggahan terbarunya, penyanyi tersebut memperlihatkan gaya busana santai dengan sentuhan modis yang membuat penampilannya semakin menarik.

Dilansir dari Allkpop, Mina membagikan serangkaian foto liburan melalui akun Instagram pribadinya, @mina_sr_my, pada 26 November 2026. Dalam salah satu foto, ia terlihat menopang dagu dengan tangan sambil menatap kamera saat duduk di sebuah restoran terbuka dengan pepohonan palem sebagai latar belakang.

Dengan rambut panjang yang ditata kasual serta pakaian yang nyaman, Mina menghadirkan suasana liburan yang santai dan menyegarkan.

Mina TWICE liburan di Hawaii.

Foto lainnya memperlihatkan Mina menikmati keindahan Hawaii, mulai dari mengunjungi pantai hingga menjelajahi sejumlah tempat lokal. Dalam salah satu potret, ia tampak bersandar di balkon dengan pemandangan laut saat matahari terbenam.

Pilihan busananya juga menarik perhatian. Mina memadukan atasan hitam ketat dengan rok mini bermotif polkadot untuk menciptakan gaya liburan yang chic.