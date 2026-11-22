Outfit Serba Hitam hingga Makeup Nyentrik, Gaya Fans MCR Jelang Konser di JIS

JAKARTA - Suasana di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS) mulai dipadati para penonton dan fans menjelang gelaran konser My Chemical Romance pada Minggu, 22 November 2026 Malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 14.30 hingga 15.00, ratusan fans mulai berdatangan dari arah kantong parkir di sekitar JIS. Satu per satu dari mereka berjalan menuju pintu masuk yang telah tersedia. Termasuk di pintu masuk penukaran wristband.

Di sini, banyak penonton yang tampak mulai mengantre untuk menukarkan e-voucher milik mereka. Ada juga yang masih memilih untuk duduk dan bersantai sejenak, bahkan ada juga yang menyempatkan diri untuk membeli merchandise yang dijajakan oleh para penjual.

Pemandangan cukup unik pun terlihat, hampir seluruh penonton yang akan menyaksikan konser tampak menggunakan pakaian serba hitam dengan gaya nyentrik dan variasi unik lainnya. Seperti pint atau bros, dasi merah stelan rock bahkan ada juga yang mengecat wajah mereka dengan make up khas para fans dari My Chemical Romance.

Gaya fans MCR.

Salah satunya seperti Kasi (18), salah satu penggemar My Chemical Romance asal Depok yang rela datang jauh-jauh ke JIS untuk menyaksikan penampilan band rock idolanya pertama kali dalam hidupnya.

Ia mengaku sudah menyukai My Chemical Romance sejak duduk di bangku SMA, dan ingin memanfaatkan momen kedatangan band favoritnya di Indonesia dengan menonton secara langsung.

“Karena aku udah suka dari SMA terus e kayak aku pengen aja nonton karena kan ini band lama gitu, nggak tahu kapan lagi bakal konser di Jakarta,” kata Kasi saat diwawancarai di Kawasan JIS, Minggu (22/11/2026).