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HOME WOMEN FASHION

4 Inspirasi Padu Padan Celana Jeans Putih agar Makin Stylish

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |16:06 WIB
4 Inspirasi Padu Padan Celana Jeans Putih agar Makin Stylish
Padu padan celana jeans putih. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Celana jeans putih bisa menjadi pilihan menarik untuk menyegarkan penampilan sehari-hari. Selain memberikan kesan bersih dan modern, celana ini juga mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian, mulai dari jaket kulit hingga atasan berwarna cerah.

Mengutip British Vogue, jeans putih cocok dipakai saat cuaca mulai hangat. Bahkan, celana ini bisa menjadi pilihan untuk penampilan ke kantor maupun saat bersantai di akhir pekan.

Jika kamu masih ragu mengenakan jeans putih, ada beberapa inspirasi padu padan yang bisa dicoba untuk menciptakan tampilan stylish tanpa terlihat berlebihan.

1. Jeans Putih, Sepatu Hak, dan Jaket Kulit

Perpaduan jeans putih, sepatu hak, dan jaket kulit bisa menjadi pilihan bagi kamu yang menyukai gaya minimalis dengan sentuhan elegan.

Kombinasi ini terlihat modern tanpa membutuhkan terlalu banyak aksesori. Kamu bisa memilih jeans putih berpotongan lurus, jaket kulit, dan sepatu hak dengan desain feminin.

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