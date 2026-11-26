Gaya Animal Print Bikin Penampilan Unik dan Beda, Intip Cara Padu Padannya

JAKARTA - Pakaian bermotif hewan mungkin kurang dilirik karena coraknya yang terlalu mencolok. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai menganggap animal print sebagai elemen menarik untuk mempercantik penampilan sehari-hari.

Dikutip dari ELLE dan Glamour, motif ini sebenarnya dapat dikenakan dalam berbagai gaya, mulai dari tampilan kasual hingga elegan. Berikut sejumlah inspirasi gaya animal print yang bisa kamu coba.

1. Atasan Animal Print dan Jeans

Atasan motif animal print berlengan panjang yang dipadukan dengan jeans berwarna senada bisa menjadi pilihan. Kamu bisa memadukannya dengan ikat pinggang bercorak sama dan boots untuk menciptakan gaya yang unik dan beda.

2. Sepatu Animal Print

Sepatu animal print. (Foto: dok Magnific)

Tak harus selalu atasan atau bawahan, kamu juga bisa memakai alas kaki dengan motif animal print untuk memberikan sentuhan berbeda. Motif tersebut bisa menjadi aksen yang membuat penampilan lebih menarik meskipun outfit yang dipakai terlihat minimalis.

3. Tas Bahu Animal Print

Jika kamu masih ragu mengenakan pakaian bermotif animal print, tas dengan motif serupa bisa jadi salah satu cara paling mudah untuk mencoba tren ini. Tas bahu bermotif leopard atau zebra dapat menjadi statement dari keseluruhan outfit yang lebih sederhana.

4. Bawahan Animal Print dengan Atasan Netral