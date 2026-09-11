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Fashion Karya Mahasiswa Indonesia Mejeng di Panggung Internasional

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |11:25 WIB
Fashion Karya Mahasiswa Indonesia Mejeng di Panggung Internasional
Fashion Karya Mahasiswa RI Mejeng di Panggung Internasional (Foto: Okezone)
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JAKARTA — Kreativitas fashion Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya di panggung global. Sejumlah mahasiswa Fashion Program Binus University mendapat kesempatan membawa karya mereka ke Hong Kong melalui Hong Kong Centerstage Exhibition dan fashion show bertajuk “Roots to Rhythm”.

Dalam ajang tersebut, para mahasiswa tidak hanya memamerkan koleksi busana hasil proses kreatif mereka, tetapi juga membawa cerita mengenai identitas, budaya, dan perspektif desain Indonesia ke hadapan audiens internasional.

Kehadiran mahasiswa Indonesia di Hong Kong menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman global bagi talenta muda di bidang fashion. Melalui kesempatan ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah karya dapat berinteraksi dengan tren, budaya, dan industri fashion dunia.

Dalam Hong Kong Centerstage Exhibition, berbagai karya mahasiswa ditampilkan sebagai hasil eksplorasi kreatif yang menggabungkan teknik desain, inovasi, serta inspirasi budaya. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran fashion tidak hanya berkutat pada pembuatan busana, tetapi juga bagaimana seorang desainer mampu menyampaikan ide dan identitas melalui karya.

Sementara dalam fashion show “Roots to Rhythm”, mahasiswa menghadirkan koleksi yang mengangkat hubungan antara akar budaya dan perkembangan fashion kontemporer. Melalui desain yang modern, mereka menerjemahkan kekayaan budaya Indonesia menjadi karya yang memiliki daya tarik di tingkat internasional.

Beberapa mahasiswa yang karyanya tampil dalam ajang tersebut di antaranya Kayleen Natasha Lukito, Faiza Khashia Latifa Buwono, Shahraz Qabila Parsa, Yiesha Akiela Martiza, Faeyza Dima Kamila, Maesya Aliya Raisabela, Shanelle Callista Hendra, dan Naomi Hilya Kartika.

Selain fashion show, karya mahasiswa ini juga hadir dalam exhibition dengan berbagai tema, seperti “La Città di Smeraldo”, “Barnacles”, “Peranakan Chinese Betawi”, “RE.ORD”, “Musubi”, “Hua”, “Linked”, “RAW: Jamet Subculture”, “Accordion Bloom”, “Flesh & Form”, “Bound & Becoming”, “Rebloom”, “Intersect”, dan “La Brezza”.

Panggung Internasional untuk Fashion Karya Mahasiswa

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