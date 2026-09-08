100 Tahun Rahmi Hatta dan Warisan Fashion Perempuan Indonesia

100 Tahun Rahmi Hatta yang Jadi Bagian dari Sejarah (Foto: Okezone)

JAKARTA — Koleksi busana pribadi Rahmi Hatta kembali dihadirkan ke hadapan publik dalam rangkaian peringatan satu abad kelahirannya. Tak sekadar menjadi pakaian yang dikenakan pada masanya, busana tersebut dipandang sebagai bagian dari jejak kehidupan sekaligus representasi gaya perempuan Indonesia yang elegan, sederhana, dan dekat dengan unsur budaya.

Koleksi busana Rahmi Hatta menjadi salah satu bagian menarik dalam rangkaian kegiatan Satu Abad Rahmi Hatta yang digelar Yayasan Meutia Hatta Swasono sejak Juli hingga September 2026. Fashion dipadukan dengan seni dan sejarah untuk memperkenalkan sosok Rahmi Hatta kepada generasi masa kini melalui pendekatan yang lebih dekat dengan dunia kreatif.

Puncak rangkaian digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta melalui Fashion Performance Art “RUMAH”. Pertunjukan tersebut tidak hanya menampilkan perjalanan hidup Rahmi Hatta, tetapi juga menghadirkan kembali sejumlah koleksi busana pribadinya ke atas panggung.

Busana Rahmi Hatta Jadi Bagian dari Cerita Sejarah

Dalam pertunjukan “RUMAH”, koleksi busana pribadi Rahmi Hatta diperagakan oleh Top 4 Puteri Indonesia serta Abang None Jakarta Barat.

Busana-busana tersebut ditampilkan sebagai bagian dari alur pertunjukan yang menggambarkan perjalanan Rahmi Hatta sejak masa muda, kehidupannya sebagai pendamping Mohammad Hatta, hingga kiprahnya sebagai sosok perempuan yang memiliki peran di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Gaya busana Rahmi Hatta yang dikenal elegan dan sederhana menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Sentuhan budaya Indonesia pada koleksi tersebut juga memperlihatkan bagaimana busana dapat menjadi bagian dari identitas dan perjalanan seseorang.