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Industri Fesyen Indonesia Kian Berkembang, Dukungan Ekosistem Jadi Kunci

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |11:47 WIB
Industri Fesyen Indonesia Kian Berkembang, Dukungan Ekosistem Jadi Kunci
Industri Fesyen Indonesia Kian Berkembang, Dukungan Ekosistem Jadi Kunci (Foto: Okezone)
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JAKARTA Industri fesyen Indonesia kembali mendapat dukungan dari sektor perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dengan kembali menjadi bagian dari Indonesia Fashion Week (IFW) 2026, sekaligus menghadirkan berbagai layanan dan program yang ditujukan bagi pelaku industri maupun konsumennya.

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengatakan keterlibatan BTN dalam Indonesia Fashion Week selama tiga tahun berturut-turut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan industri fesyen nasional yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi.

Menurutnya, BTN kini tidak hanya dikenal sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, tetapi juga mulai memperluas perannya ke sektor-sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk fesyen.

"Melalui Indonesia Fashion Week, kami ingin menunjukkan bahwa BTN tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga ikut mendukung sektor sandang sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat," ujar Rully dalam acara BTN Prioritas The Grand Gala Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta Convention Center (JCC).

Industri Fesyen dan Kuliner

Ia menjelaskan, transformasi BTN dalam beberapa tahun terakhir diwujudkan melalui berbagai kolaborasi di sektor industri kreatif, termasuk fesyen dan kuliner. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi para pelaku usaha.

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