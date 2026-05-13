Adu Gaya YoonA SNSD dan Suzy Bae Pakai Gaun Kembar di Red Carpet Baeksang 2026, Siapa Lebih Memesona?

YOONA SNSD dan Suzy Bae jadi sorotan di red carpet Baeksang 2026. Pasalnya, kedua selebriti tersohor di Korea Selatan itu memakai gaun kembar di acara tersebut.

Namun, YoonA SNSD dan Suzy Bae memakai warna dress yang berbeda. Meski begitu, penampilannya curi perhatian dan memicu perdebatan di media sosial untuk membahas siapa yang punya gaya lebih menarik.

1. YoonA SNSD dan Suzy Bae Pakai Gaun Kembar

Ya, YoonA dan Suzy menarik perhatian setelah tampil dengan desain gaun yang sama di acara yang sama, yakni Baeksang 2026. Penampilan keduanya saat melintasi red carpet Baeksang Arts Awards ke-62 yang diadakan di COEX di Distrik Gangnam, Seoul, pada 8 Mei 2026 itu tentu sebuah kejadian langka di antara bintang-bintang papan atas.

Suzy yang bertugas sebagai MC dan YoonA yang hadir sebagai presenter, sama-sama mengenakan gaun tube-top dari merek yang sama dan dengan desain yang sama. MEreka mengenakan gaun bustier panjang rancangan Alex Perry dengan siluet fitted yang elegan.

Perbedaan hanya terletak di warna baju mereka. Suzy memilih versi merah muda, sementara YoonA mengenakan warna hitam.