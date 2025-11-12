Advertisement
FASHION

Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |09:05 WIB
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pilihan warna pada outfit tentu menjadi hal penting bagi masyarakat dalam berbusana. Memasuki tahun 2026, tren fashion terus berkembang, termasuk padu padan warna yang dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

Di tengah banyaknya tren warna-warna vibrant menyala, nuansa warna bumi atau earth tone ternyata masih digemari publik dan diprediksi akan terus hits di tahun 2026. Pemilihan warna earth tone ini dianggap timeless karena memiliki nuansa yang hangat dan bisa di-mix and match dengan berbagai model outfit.

“Di Indonesia mereka senang dengan tone color yang seperti itu (earth tone) karena nuansa ini versatile, kita mau pakai nyantai bisa, kita mau kerja dengan baju yang warna bumi juga masih acceptable,” ungkap Rama Ishwara, Marketing & Brand Development Director Matahari saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Rama mengatakan warna earth tone ini memiliki nuansa yang hangat dan bisa dikombinasikan dengan pilihan tone color lainnya. Ini menjadikan warna earth tone terus digemari banyak orang dan trennya terus berjalan.

