HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi

BANDUNG – HighEnd Magazine kembali mengukuhkan posisinya sebagai media gaya hidup premium dengan menghadirkan pengalaman eksklusif bertajuk “Luxe Trip: Fashionably Bandung.” Acara ini mempertemukan para sosialita dan pencinta fashion dalam perjalanan sehari penuh yang memadukan kemewahan, kehangatan persahabatan, dan inspirasi mode di Kota Kembang, Bandung.

Kegiatan ini diikuti oleh delapan sosok inspiratif: Meiline Tenardi, drg. Afriani Sagala, Agustine Tandiono, Ly Shiu, Angelina Yuli, Angelina Lazuardi, Juliet, dan Josephine.

Perjalanan dimulai dari Jakarta menggunakan private luxury coach, di mana para peserta dimanjakan dengan pengalaman High Tea on The Coach yang elegan. Suasana perjalanan semakin berkesan berkat dukungan dari Pranala Leisure, The Dessert Lab Jakarta, Havilla Tea, Buttonscarves, dan Smilux Dental. Kehangatan percakapan dan tawa akrab di sepanjang perjalanan menjadi pembuka yang sempurna menuju Bandung.

Setibanya di Plataran Bandung, para peserta disambut hangat dan langsung mengikuti sesi kreatif flower arrangement bersama Heartmade by Amora. Setelah itu, mereka menikmati santap siang dengan menu heritage Indonesia yang autentik di tengah nuansa kolonial nan elegan.

Sorotan utama dari perjalanan ini adalah fashion photoshoot experience, di mana para muse tampil memukau dalam balutan koleksi karya desainer Indonesia ternama. Kemegahan Plataran Bandung menjadi latar sempurna untuk menangkap keanggunan dan karakter personal setiap peserta.