HOME WOMEN FASHION

Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |13:54 WIB
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Angkie Yudistira, CEO & Founder Inclusive IDN, membagikan kisahnya memasuki dunia fashion. Tak hanya karena kecintaannya pada fashion, tetapi juga karena keinginannya memberdayakan perempuan, sehingga ia mantap memulai bisnis tersebut.

Dalam sesi GenZone Talks dalam rangkaian ICC di Universitas Tarumanagara pada Kamis (27/11/2025), di hadapan para mahasiswa, Angkie mengatakan bahwa dirinya adalah perempuan berkebutuhan khusus.

“Saya sebenarnya tidak mendengar. Saya seorang tuli atau hard of hearing,” katanya.

Setiap hari, ia mengandalkan gerakan bibir serta teknologi transkripsi suara ke teks untuk berkomunikasi. Selain itu, Angkie juga menggunakan alat bantu dengar.

Meski memiliki keterbatasan pendengaran, Angkie menegaskan bahwa minat dan kecintaannya pada komunikasi serta fashion membuatnya terdorong menciptakan brand yang membumi bagi perempuan, terutama perempuan berkebutuhan khusus. Meskipun brand yang dibangunnya baru berjalan selama tiga bulan, Angkie menegaskan bahwa hal terpenting adalah keberanian.

“Kalau kita ragu, kita enggak akan mulai-mulai. Berani dulu saja,” jelasnya.

Inclusive IDN sendiri dibangun dengan fondasi kebermaknaan, mulai dari logo, motif, hingga pendekatan pasar.

Halaman: 1 2
1 2
      
