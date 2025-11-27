Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |16:05 WIB
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istafiana Candarini, Owner Kami Idea, membagikan cerita jatuh bangun membangun bisnis fashion yang kini berkembang hingga puluhan gerai. Tak tanggung-tanggung, bisnis yang dirintisnya sejak tahun 2009 ini bahkan telah menembus pasar global.

Dalam sesi GenZone Talks pada rangkaian ICC di Universitas Tarumanagara, Kamis (27/11/2025), Irin sapaan akrabnya menyampaikan pesan penting: jangan menunggu siap untuk memulai.

“Kalau kita nunggu siap, kayaknya enggak akan pernah siap,” ujar Irin.

Ia menegaskan bahwa memulai bisnis tidak harus menunggu semuanya sempurna. Ketidaksiapan, rasa takut, dan ketidakpastian justru sering menjadi bagian awal dari proses.

Irin juga membagikan alasannya memilih terjun ke industri fashion. Menurutnya, sektor ini memiliki tantangan tersendiri.

“Setiap baju punya ukuran, warna berbeda, dan setiap bulan harus berganti. Pemainnya juga banyak,” ungkapnya.

Salah satu momen paling emosional dalam perjalanan karier Irin adalah ketika ia tampil di New York Fashion Week 2023. Busana yang ia bawa terinspirasi dari gedung-gedung New York, lengkap dengan payet khas Kami Idea.

Halaman:
1 2
      
