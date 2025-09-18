Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

High Tea with HIGHEND Gelar Sanctuary of Wellness, Perayaan Gaya Hidup Sehat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |16:13 WIB
High Tea with HIGHEND Gelar Sanctuary of Wellness, Perayaan Gaya Hidup Sehat
High Tea HIGHEND Rayakan Gaya Hidup Sehat di Sanctuary Wellness (Foto: Okezone)
BOGOR - High Tea HighEnd Magazine bersama The Sanctuary Collection sukses menggelar acara eksklusif dengan tema Sanctuary of Wellness, sebuah perayaan gaya hidup seimbang yang berlangsung di The Sanctuary Club, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Acara ini dirancang untuk menginspirasi para tamu undangan dalam menemukan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa.

Dalam acara ini, para host berbagi pandangan seputar artis wellness lifestyle dan bagaimana hunian sehat dapat menjadi kunci keseimbangan hidup modern.

Keseruan acara ini begitu dinikmati para tamu yang hadir. Mereka mengikuti kegiatan tersebut dan menikmati berbagai kegiatannya.

Acara ini semakin lengkap dengan adanya trunk show koleksi sporty yang ditampilkan oleh para muse. Sesi ini sekaligus menegaskan ketertarikan antara fashion, gaya hidup, dan kesehatan.

Tidak hanya itu, para tamu undangan juga menikmati pengalaman kuliner istimewa seperti hidangan barbeque, dan diiringi suasana sore hari di kawasan Sentul, yang dikelilingi panorama gunung.

Acara Sanctuary of Wellness ini juga menghadirkan pengalaman wellness yang holistik bagi setiap tamu yang hadir.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
